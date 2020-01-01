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الرجوب يقدم 50 ألف مسحة و10 آلاف فحص كورونا لوزارة الصحة

الأحد 23 أغسطس 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يقدم 50 ألف مسحة و10 آلاف فحص كورونا لوزارة الصحة


رام الله /سما/

 قدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، 50 ألف مسحة و10 آلاف فحص لأجهزةPCR  الخاصة بفحوصات بفيروس كورونا، لوزارة الصحة.

وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أهمية هذه المسحات لإجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مختبرات وزارة الصحة تجري ما معدله 4 آلاف فحص يومي لمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ما يتطلب وجود مسحات بشكل دائم لدى طواقم الطب الوقائي لجمع العينات.

وأشارت إلى أن التعاون والتكاتف بين وزارة الصحة وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

#جبريل الرجوب #مسحات كورونا #فيروس كورونا

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