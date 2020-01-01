الطوارئ العليا تبحث الوضع الوبائي وإمكانية العودة للمدارس

رام الله /سما/

تجتمع لجنة الطواري العليا، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأحد، لبحث العودة للمدراس والتي كانت مقررة في السادس من أيلول المقبل.

وقال عضو لجنة الطوارئ وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم، إن وزارتي التربية والتعليم والصحة ستقدمان تقاريرهما بشأن العودة للمدارس في ضوء التجربة السابقة لطلبة التوجيهي التي بدأت في الخامس من الشهر الجاري.

وأضاف أنه سيجري تقييم الوضع ورفع توصية لمجلس الوزراء قبل جلسته المقررة غدًا لاتخاذ قرار بالخصوص.

وأوضح مجدلاني أن كل الخيارات مطروحة بما فيها تأجيل بدء العام الدراسي، وذلك في ضوء الوضع الصحي والمؤشرات الصحية الناجمة عن وباء كورونا.

وأغلقت وزارة التربية والتعليم خلال دوام الثانوية العامة منذ مطلع الشهر الجاري نحو 20 مدرسة في محافظات الضفة بعد إصابة عشرات الطلبة فيها.