"لا نخشى المواجهة".. حماس تحذر من استمرار حصار قطاع غزة وتحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد فيه

غزة /سما/

حذرت حركة حماس اليوم الأحد، من استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة، محملةً الاحتلال مسؤولية التصعيد في القطاع المحاصر منذ نحو 19 عامًا.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية للصحفيين في القطاع، إن "المقاومة الفلسطينية حق طبيعي وتدل على الاحتقان الكامن في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني ردا على استمرار الحصار والعدوان".

وحذر الحية من استمرار الحصار الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن فصائل المقاومة قادرة على انتزاع حقوق الفلسطينيين بأيديها.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي كل يوم يزيد من جرائمه بقتل الأطفال وتدمير المدارس، معتبرا أن كل محاولات ثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقه ستبوء بالفشل.

وقلل الحية، من التهديدات الإسرائيلية بعودة سياسة الاغتيالات ضد قادة الفصائل، وقال "إسرائيل متى توقفت عن الاغتيالات، إما بالصواريخ أو بأشياء أخرى (..) نحن لا نخشى مواجهة الاحتلال ورؤوسنا ليست أغلى من رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني".

ويشهد القطاع توترا أمنيا منذ أسبوعين، مع تصاعد إطلاق البالونات الحارقة وإعادة التظاهرات الليلية بعد توقف عدة أشهر للمطالبة برفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد الاحتلال إجراءات حصاره لقطاع غزة، حيث أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، شركات القطاع الخاص، بقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال جميع السلع والبضائع لقطاع غزة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه سيسمح فقط للسلع والبضائع الغذائية والطبية بالعبور.