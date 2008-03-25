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هيئة الأسرى : الأسير المريض أبو شلوف يعانى من هبوط فى نبضات القلب

الأحد 23 أغسطس 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية ، مضيفة أن الأسير المريض زامل عاهد سالم شلوف ، مواليد 1983م، من  بيت حانون شمال قطاع غزة ، والمعتقل منذ 25/3/2008 م ، والمحكوم 15 عام ، يعانى من هبوط في نبضات القلب ، ومن آثار زرع جهاز لتنظيم دقات القلب منذ 8/8/2008م ، كونه يعاني من مشاكل صحية عديدة منها ضعف شديد وهزل وآلام حادة في العمود الفقري نتيجة تعرُّضه لحادث سير قبل الاعتقال, هذا بالإضافة إلى ضعف شديد في قوة الدم والتي تصل إلى 7 درجات في بعض الاحيان، وترفض إدارة السجون توفير طعام خاص له للمساعدة في تقويه الدم

وأكدت الهيئة أن الأسرى المرضى يعانون من عدم اجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة ، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو اجراء العمليات الجراحية للأسرى .

وطالبت المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنسانى .

#هيئة الأسرى

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