إعلان بشأن تسديد رسوم طلاب الجامعة الاسلامية من مستحقات موظفي غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الاسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن الاستفادة هي من أقارب الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس من جميع التخصصات ويشمل كذلك الدراسات العليا من لهم رقم جامعي (2018,2019,2020), وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.

وقالت "تم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم 18/8/2020 وحتى 30/9/2020 وهو تاريخ نهاية السحب والاضافة, وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).