مؤسسة "تيكا" تسلم مشروع اعادة تأهيل مكتبة بلدية نابلس

نابلس / سما /

سلم مدير مؤسسة "تيكا" التركية أحمد رفيق كايا، اليوم الأحد، رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، مشروع ترميم وإعادة تأهيل الطابق العلوي في مكتبة بلدية نابلس والخاص بالأرشيف الفلسطيني، في حديقة المكتبة.

وشكر طبيلة الحكومة والشعب التركي على دعمه الدائم للشعب الفلسطيني، متمنيا على المؤسسة بتزويد مكتبة بلدية نابلس بالمزيد بالوثائق المحفوظة لدى تركيا، داعيا إلى دعم المزيد من المشاريع ومن ضمنها مشروع خاص بتوسعة المستشفى الوطني الحكومي.

وقال المهندس أسامة بريك من بلدية نابلس : إن المشروع الذي تم البدء بالعمل به منذ بداية العام 2020، تم الانتهاء من تنفيذه حديثا بتكلفة 239 ألف دولار ترميم واعادة تأهيل مكتبة بلدية نابلس العامة، مشيرا إلى أن الترميم شمل اعادة ترميم السطح بالكامل، وتأهيل الطابق الخاص بالأرشيف من أعمال صيانة للكهرباء والألمنيوم وجميع ما يحتاج.

وأضاف انه هذه هي المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم تنفيذ مراحل قادمة أخرى من توفير أجهزة حاسوب وطابعات لاحقا.

أنشئت المكتبة العامة في حديقة المدينة العامة التي أنشئت في العهد العثماني وعرفت بالمنشية في ذلك الحين.