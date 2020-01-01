  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤسسة "تيكا" تسلم مشروع اعادة تأهيل مكتبة بلدية نابلس

الأحد 23 أغسطس 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

سلم مدير مؤسسة "تيكا" التركية أحمد رفيق كايا، اليوم الأحد، رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، مشروع ترميم وإعادة تأهيل الطابق العلوي في مكتبة بلدية نابلس والخاص بالأرشيف الفلسطيني، في حديقة المكتبة.

وشكر طبيلة الحكومة والشعب التركي على دعمه الدائم للشعب الفلسطيني، متمنيا على المؤسسة بتزويد مكتبة بلدية نابلس بالمزيد بالوثائق المحفوظة لدى تركيا، داعيا إلى دعم المزيد من المشاريع ومن ضمنها مشروع خاص بتوسعة المستشفى الوطني الحكومي.

وقال المهندس أسامة بريك من بلدية نابلس : إن المشروع الذي تم البدء بالعمل به منذ بداية العام 2020، تم الانتهاء من تنفيذه حديثا بتكلفة 239 ألف دولار ترميم واعادة تأهيل مكتبة بلدية نابلس العامة، مشيرا إلى أن الترميم شمل اعادة ترميم السطح بالكامل، وتأهيل الطابق الخاص بالأرشيف من أعمال صيانة للكهرباء والألمنيوم وجميع ما يحتاج.

وأضاف انه هذه هي المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم تنفيذ مراحل قادمة أخرى من توفير أجهزة حاسوب وطابعات لاحقا.

أنشئت المكتبة العامة في حديقة المدينة العامة التي أنشئت في العهد العثماني وعرفت بالمنشية في ذلك الحين.

#تيكا #بلدية نابلس

الأكثر قراءة اليوم

نيابة غزة تحقق في بث فيديو أُغنية "هابطة تحث على الفجور"

اعلام اسرائيلي: السفير العمادي يصل غزة الثلاثاء المقبل..

غزة: انتحار شاب شنقا

طباخ صدام حسين يكشف أسرارا جديدة لم يجرؤ أحد على التصريح بها

الجامعة العربية تتجاهل طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

الرئيس التركي أردوغان يستقبل اسماعيل هنية في قصر "وحيد الدين" بإسطنبول

الأخبار الرئيسية

التصعيد يلوح بالأفق بعد فشل وساطات نزع فتيل الانفجار

هآرتس: مصر وسيط أساسي وقطر لاعب ثانوي بين غزة و"إسرائيل"

الصحة : تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و740 حالة تعافٍ

يديعوت : اسرائيل تسعى لإدخال الإمارات في عملية التهدئة وضخّ الأموال لغزة

الاحتلال يوقف إدخال جميع السلع والبضائع الى غزة عدا الغذائية والطبية فقط