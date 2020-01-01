التصعيد يلوح بالأفق بعد فشل وساطات نزع فتيل الانفجار

القدس المحتلة / سما /

نقلت القناة 7 العبرية عن مصدر في حماس لصحيفة "الأيام" الفلسطينية قوله إن الوساطات فشلت في وقف التصعيد بسبب رفض إسرائيل لمطالب قطاع غزة الإنسانية.



وفي حديث للصحيفة لم يستبعد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل احتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري في غزة للضغط على فصائل المقاومة للتراجع عن المطالب التي طرحت خلال محادثات مع الوسيط المصري.



وأشار البردويل إلى أن نشر بطاريات القبة الحديدية على حدود قطاع غزة يأتي كجزء من الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل.



وقال إن الاتصالات بين الوسطاء بقيادة مصر وقطر والأمم المتحدة فشلت في نزع فتيل الانفجار بسبب "عناد إسرائيل" ومعارضتها للمطالب الإنسانية لحركة حماس الماضي.



ونوهت الصحيفة إلى أن حركة حماس زادت من حالة التأهب واليقظة في صفوف قواتها تحسبا لتصعيد عسكري في الأيام المقبلة.



وأضاف أنه لا يمكن السكوت على استمرار حصار قطاع غزة وأن الجانب الفلسطيني ينتظر رد إسرائيل عبر الوسيط المصري.