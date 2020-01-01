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مصر.. ضبط "الزوجة المغربية" المتهمة بتعذيب "طفلة كفر الشيخ"

الأحد 23 أغسطس 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. ضبط "الزوجة المغربية" المتهمة بتعذيب "طفلة كفر الشيخ"


وكالات / سما /

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية في الجيزة "الزوجة المغربية" المتهمة بتعذيب خادمتها الطفلة أمنية، بمساعدة زوجها "ضابط شرطة سابق"، بمحافظة كفر الشيخ، في منطقة العمرانية بمصر.

وقالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة قد قررت حبس الزوج "الضابط"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من تحريات المباحث حول الواقعة ضبط وإحضار الزوجة، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمة.

وفي وقت سابق، تلقت النيابة العامة المصرية بلاغا من والد الطفلة المجنى عليها "أمنية" البالغة 10 سنوات، والتي تعمل كخادمة، عن تعذيب المتهم وزوجته، مصرية تحمل الجنسية المغربية، لها، بضربها وحرق جسدها.

وأكدت الطفلة خلال البلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به، زاعما إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهما والدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به.

وأوضح والد الطفلة الخادمة المجنى عليها خلال التحقيقات، أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيا علمه بأمر عملها خادمة لدى المتهمين.

 
 
#مصر #طفلة كفر الشيخ #جريمة #الزوجة المغربية

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