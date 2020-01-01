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الصحة : تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و740 حالة تعافٍ

الأحد 23 أغسطس 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و740 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و740 حالة تعافٍ جديدة.

وأضافت الكيلة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (176)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (34) محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (31)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة طولكرم (4)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (2)، محافظة طوباس (1)، ضواحي القدس (10)، فيما لم تصل أي تحديثات جديدة بخصوص الحالة الوبائية لمدينة القدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتابعت وزيرة الصحة: أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: (689) في محافظة الخليل، (15) في محافظة نابلس، (19) في محافظة طولكرم، (16) في محافظة قلقيلية، (1) في محافظة سلفيت.

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 64.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 35.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، مشيرة إلى أن 5 وفيات قد سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقد تم الإعلان عنها سابقا.

ولفتت إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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