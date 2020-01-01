الاحتلال يوقف إدخال جميع السلع والبضائع الى غزة عدا الغذائية والطبية فقط

غزة / سما /

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقف ادخال جميع السلع الى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إدخال جميع السلع والبضائع لقطاع غزة، عدا السلع والبضائع الغذائية والطبية فقط.

كما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم إدخال عدد من المركبات الحديثة التي كان من المقرر إدخالها للقطاع عبر حاجز بيت حانون "ايرز".

وقال وائل الهليس نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس :"إن الاحتلال قرر منع إدخال المركبات لغزة بشكل مفاجئ وحتى إشعار آخر".