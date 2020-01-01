رئيس أشكول : نحن في حرب استنزاف طويلة مع قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس مجلس أشكول الإقليمي غادي ياركوني إننا في حرب استنزاف طويلة مع قطاع غزة.



وأضاف ياركوني في مقابلة عبر إذاعة الجيش اليوم الأحد، "على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما تريده في غزة في غضون 10 سنوات وأن تتصرف".

ومنذ أكثر من أسبوع، يسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث تشن إسرائيل غارات بشكل شبه يومي، بزعم الرد على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.



فيما يؤكد مطلقو البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق بمستوطنات غلاف غزة، إنهم يسعون لإجبار إسرائيل على الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن القطاع.

ونقل موقع "والا" العبري، صباح اليوم الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن حماس قدمت مطالب جديدة للوسطاء، كشرط للتوصل إلى تهدئة.



وبحسب الموقع، ذكرت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن حماس طالبت بزيادة المساعدات المالية القطرية إلى قطاع غزة، وزيادة تدخل الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع بالقطاع.



وذكر الموقع العبري، أن إسرائيل تجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء، من أجل التوصل إلى تهدئة مع حماس، ووقف التصعيد بالجنوب.



وقال الموقع، إن مصر وقطر تمارسان الضغط على حماس لوقف التصعيد، وطلبوا من إسرائيل تأجيل الرد على البالونات، لحين التوصل إلى تهدئة فورية.