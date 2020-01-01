الصحة : الوضع الوبائي بات حرجًا ونتوقع نتائج صعبة

رام الله / سما /

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة د. علي عبد ربه، إن الوضع الوبائي صار حرجًا، بعد تسجيل أعداد كبيرة للمصابين والوفيات.

وتوقع عبد ربه في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الأحد، نتائج صعبة في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، مشيرًا إلى أن زيادة

حالات الوفاة مرتبط بالتأخر في اكتشاف المرض وتقديم العلاج.

وأضاف أن الوزارة تحث على ضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات والإدلاء بأي أعراض لها علاقة بالفيروس، مشددًا على أن الوقت في إبلاغ الجهات المختصة مهم، وكل تأخير ليس في صالح المواطن، لأنه كلما تم اكتشاف المرض مبكرًا يتم التعاطي معه بشكل أسهل.