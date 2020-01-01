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اسرائيل: 720 إصابة وثلاث وفيات بكورونا والاغلاق الكامل نهاية سبتمبر

الأحد 23 أغسطس 2020 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: 720 إصابة وثلاث وفيات بكورونا والاغلاق الكامل نهاية سبتمبر


القدس المحتلة / سما /

 اعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية تسجيل 720 مريضا يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 102 الف اصابة.كما ارتفع عدد الوفيات إلى 825 بعد وفاة ثلاثة مرضى الليلة الماضية.

وحذرت الوزارة من ارتفاع معدل الاصابات في الأحياء اليهودية المتدينة إضافة إلى المدن العربية .

وتجرى مشاورات في وزارة الصحة بشأن إمكانية فرض الإغلاق في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل خلال فترة الأعياد اليهودية، فيما تطرح الكثير من التساؤلات بشأن افتتاح العام الدراسي المقبل بالأول من أيلول، حيث لا تستبعد بعد التقديرات عدم افتتاح العام الدراسي بانتظام.

وقالت رئيس خدمات صحة الجمهور، الدكتور شارون إلرعي فرايس، إن "العام الدراسي المقبل لربما لن يفتتح بانتظام في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل في جميع أنحاء البلاد، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا والارتفاع المتواصل في العدوى والإصابات".

#كورونا #اسرائيل #اصابات #اغلاق

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