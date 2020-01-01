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"مركز بلاطة" ينجز صفقة هجومية من العيار الثقيل

الأحد 23 أغسطس 2020 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مركز بلاطة" ينجز صفقة هجومية من العيار الثقيل


رام الله / سما /

أعلن نادي مركز بلاطة "بطل دوري المحترفين", عن ضمه لاعب المنتخب الفلسطيني سابقا, استعدادا للموسم الجديد بالضفة المحتلة 2020-2021.

وأكد مركز بلاطة, تعاقده مع أشرف نعمان رسميا مدة موسم واحد, للظهور معه في المسابقات المحلية والآسيوية الموسم القادم.

ويعدّ نعمان إضافة قوية لخط هجوم "الجدعان", لما يملك من خبرة كبيرة في الملاعب الفلسطينية والعربية, خاصة أنه احترف سابقا في الوحدات والفيصلي الأردنيين, وهجر والفيصلي السعوديين.

يشار إلى أن بلاطة سيشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الموسم المقبل, ويتطلع للظهور بشكل قوي في المسابقة.

#بلاطة #مركز بلاطة #أشرف نعمان #دوري المحترفين

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