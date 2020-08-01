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شاهد.. وصول بطولة الطاولة لذوي الإعاقة لمحطتها الختامية

الأحد 23 أغسطس 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. وصول بطولة الطاولة لذوي الإعاقة لمحطتها الختامية


غزة / سما /

وصلت بطولة كرة الطاولة الفردية المفتوحة "رجال" لذوي الإعاقة, التي نظمها الاتحاد الفلسطيني للعبة على طاولات نادي الجزيرة, لمحطتها الختامية.

وشارك في البطولة 30 لاعبا مثّلوا 8 أندية من قطاع غزة, وتم تقسيم المسابقة وفقا لتصنيف "الكراسي المتحركة – وقوف".

وفي فئة الكراسي المتحركة, وصل النهائي كل من محمد أبو جزر (الهلال الأحمر), بعد فوزه على فتحي النحال (السلام) (3-0), ونهاد منصور (الجزيرة) عقب انتصاره على أحمد قويدر (السلام) (3-0).

أما في فئة الوقوف "6–7-8", فقد وصل النهائي إياد أبو غبن (السلام) وإياد الجيش (الصداقة), إثر فوزهما على رامي الجيش (الجزيرة) ومحمد غبن (المجمع الإسلامي) (3-0) على الترتيب.

كما شهدت فئة الوقوف "9–10", وصول رامي شبانة (الهلال الأحمر) النهائي بالفوز على صلاح حسونة (السلام) (3-0), ورافقه سمير البكري (الصداقة) الذي انتصر على حسن عليان (الجزيرة) (3-1).

ومن المقرر أن تجري المباراة النهائية لكل فئة عصر الأحد المقبل, على طاولات نادي الجزيرة الرياضي.

يشار إلى أنه حضر منافسات البطولة كل من ماهر البواب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة لذوى الإعاقة، وأعضاء الاتحاد عيسي العروقي وأحمد أبو دياب, والدكتور علاء الشطلي استشاري مهني وإكلينيكي لذوى الإعاقة, وحسام الصلح رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي, ومحمد مهدي المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة, وظريف الغرة رئيس نادي السلام لذوى الإعاقة والعديد من عشاق اللعبة.

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#بطولة الطاولة #ذوي الإعاقة #نادي الجزيرة

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