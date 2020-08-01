بالصور.. اختتام فعاليات دورة المدربين "D"

غزة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم السبت, فعاليات دورة المدربين "D", في قاعة نادي الجزيرة وسط غزة, التي شارك فيها 28 مدربا.

وحاضر في دورة المدربين محمد أبو عيطة, وساعده حسام النجار, فيما تواجد فريد البريم إداريا, ومحمود نصار مدربا للحراس, وإسماعيل الهرش معالجا.

وجرت المحاضرات النظرية في قاعة نادي الجزيرة, بينما كانت التدريبات العملية في ملعب اليرموك بغزة.

وفيما يلي أسماء المدربين الذين حصلوا على دورة المدربين "D":

أدهم المقادمة، وموسى عبد النبي، وأسامة أبو عويمر، ولماح الخزندار، ومحمد النجار، وياسر الحسنات، ومعتز ربيع، ومحمد أبو جراد، ومحمد حسونة، ومسلم الحولي، ويحيى أبو عرمانة، وأحمد الهمص، وعلاء جبر، وعبد الله شراب، وإسماعيل المدهون، وأحمد عميرة، ويوسف سالم، ومحمد الغزالي، وإبراهيم حسين، وأحمد زملط، وروحي أبو خطاب، ومحمود عويضة، ومحمد أبو سليسل، ومحمد المصدر، ووسيم أبو جزر، وماجد التتري، ومحمد الريخاوي، وبسام قشطة.



























