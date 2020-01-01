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صحف برشلونة تؤكد: ميسي يصر على الرحيل أنه غير مقتنع بكومان

الأحد 23 أغسطس 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحف برشلونة تؤكد: ميسي يصر على الرحيل أنه غير مقتنع بكومان


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة يصر على الرحيل هذا الموسم بعد عدم اقتناعه بحديث المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان معه.

وكشفت المحطة الإذاعية الإسبانية “راك 1” منذ أيام عن حديث ميسي مع مدربه كومان، حيث قال له بالنص “أرى نفسي خارج أسوار كامب نو أكثر من داخلها”.

وبالرغم من نفي إدارة برشلونة بأن النجم ميسي قد تواصل معها من أجل الرحيل، إلا أن الأمر يبدو حقيقياً، وقد نشهد رحيل الأرجنتيني عن البرسا هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل ميسي ليس وليد اللحظة، بل كان نتاجاً لخمس سنوات من التخبط الإداري منذ آخر تتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى نقطة بأن الرحيل سيكون الخيار المثالي بالنسبة له، بعد أن تدمرت علاقته برئيس النادي بارتوميو، ولم يعد يثق بأي كلمة تصدر من الإدارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي يمتلك عروضاً كثيرة للرحيل، وفي عامه 33، يرى أن مستقبله ليس في “كامب نو” لأكثر من سبب، لعل أهمهم بأنه يرى أن الموسم المقبل سيكون عاماً انتقالياً، الرئيس سيرحل، وستكون هناك انتخابات، ومدرب سيستغنى عن نصف الفريق وقد لا يستكمل مسيرته بعد انتخاب الرئيس الجديد، بالإضافة إلى رحيل أصدقاء النجم الأرجنتيني في الموسم المقبل.

برشلونة متمسك بالنجم الأرجنتيني، ولن يقوم بالاستغناء عنه إلا بشرط دفع الشرط الجزائي في عقده الذي يقدر بـ 700 مليون يورو.

ولكن في الحقيقة أن ميسي لن يجدد عقده مع برشلونة، وقد يرحل بشكل مجاني عقب انتهاء الموسم الجديد، لذلك فالحل الذي يرضي جميع الأطراف هو الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن رحيل ميسي سيكون سيئاً من الناحية الرياضية، ولكن مثالياً من الناحية الاقتصادية، فاللاعب قد يصل سعر بيعه إلى 200 مليون يورو، بالإضافة إلى تجنب النادي دفع الراتب الخيالي الذي يتقاضاه، وبهذا سيقوم النادي بقفزة كبيرة على المستوى الاقتصادي بعد أزمة كورونا التي أثرت على البلاوجرانا.

وتعتبر أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي هما أبرز المرشحين للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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