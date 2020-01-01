أتلتيكو مدريد يبعث برسالة صريحة للمهتمين بأوبلاك

وكالات / سما /

يبدو أن أتلتيكو مدريد، لن يتخلى عن العديد من اللاعبين خلال الصيف الحالي، بل سيُحاول تعزيز صفوفه بصفقات جديدة، من أجل خوض الموسم الجديد، بأهداف كبيرة وطموحات عالية.

ويمتلك أتلتيكو مدريد ملفاً واحداً بشأن المغادرين، ويتعلق الأمر بالحارس السلوفيني يان أوبلاك والذي يحظى باهتمام العديد من الأندية، في مقدمتها تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد أبلغ الأندية المهتمة بضم يان أوبلاك، بأنه سيكون عليهم دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ120 مليون يورو، رغم أن هذا المبلغ بات من الصعب دفعه في الميركاتو بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الصحيفة المذكورة: “النادي المدريدي لا يتفاوض أبداً على بيع نجومه، حيث حصل بالفعل على قيمة الشرط الجزائي في عقود غريزمان، لوكاس هيرنانديز، ورودريجو، للسماح لهم بالرحيل”.

ولا ينوي أتلتيكو مدريد تسهيل عملية خروج نجومه، مع العلم أن توماس بارتي ويان أوبلاك وساؤول نيجويز يحظون باهتمام بالغ من الأندية الإنجليزية على غرار تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد.