مدرب بايرن ميونخ: لن نُغير أسلوبنا ضد باريس

وكالات / سما /

قال هانز فليك، مدرب نادي بايرن ميونخ، إن فريقه سيلعب بأسلوبه المعتاد أمام باريس سان جيرمان، خلال الذي سيجمعهما مساء الأحد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بايرن ميونخ للنهائي، عقب انتصاره على ليون الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، وهي نفس النتيجة التي فاز بها باريس سان جيرمان على لايبزيج الألماني، في نصف النهائي الآخر.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال فليك: “أسلوبنا يعتمد على الضغط العالي في نصف ملعب المنافس، صحيح أن المساحة خلفنا تكون كبيرة بعض الشيء، لكننا لن نُغيِّر الكثير في أسلوب لعبنا”.

وتابع: “نعلم أن سان جيرمان لديه لاعبون سريعون للغاية، ولكننا نتطلع إلى مباراة الغد لأنها الأهم في الموسم. سنحاول بذل قصارى جهدنا، لأنه لا يمكننا الفوز بالمباراة إلا إذا كان الجميع جاهزاً بنسبة 100%”.

وأضاف: “باريس سان جيرمان فريق قوي من الناحية الهجومية، ولكنه يمتلك دفاعاً صلباً أيضاً، لقد استقبل 5 أهداف فقط في دوري أبطال أوروبا، ولذلك فإن دفاعهم مثل هجومهم، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز”.

وعن موقف جيروم بواتينج من المشاركة في لقاء الغد، قال فليك: “سيتدرب معنا هذا المساء، سأنتظر حتى المران الأخير ثم سأتحدث مع طاقمي المساعد، آمل أن يكون جاهزاً، لأنه عنصر مهم بالنسبة لنا”.

ويسعى بايرن ميونخ للفوز باللقب السادس في تاريخه، والأول منذ 2013، أما باريس سان جيرمان فإنه يسعى للظفر بالكأس ذات الأذنين، للمرة الأولى في تاريخه.