  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يُعيد تنشيط خيار ضم لاوتارو مارتينيز

الأحد 23 أغسطس 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُعيد تنشيط خيار ضم لاوتارو مارتينيز


وكالات / سما /

يستعد نادي برشلونة لإعادة فتح باب المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي، وذلك من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، صاحب الـ22 ربيعاً.

وكان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بنتيجة 8/2، وهو ما دفع المسؤولين للتحرك نحو ضم لاعبين من الطراز الرفيع، مقابل التخلي عن الأسماء التي انتهت صلاحيتها.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة يستعد لفتح ملف لاوتارو مارتينيز مجدداً، علماً أن المحادثات بين النادي الكتالوني وإنتر ميلان، توقفت في شهر يونيو الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وأضافت، أن رونالد كومان يريد التعاقد مع ممفيس ديباي، لتقوية خط الهجوم، ولكن لاوتارو مارتينيز هو الأولوية بالنسبة للنادي الكتالوني، نظراً لصغر سنه، وتفاهمه مع ليونيل ميسي في الخط الأمامي.

وأشارت، إلى أن برشلونة سيُحاول إقناع إنتر ميلان بتخفيض قيمة لاوتارو مارتينيز، من خلال إدراج جونيور فيربو أو أرتورو فيدال في هذه الصفقة، مع العلم أن النادي الإيطالي يريد 100 مليون يورو في نجمه.

#برشلونة #لاوتارو مارتينيز

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية

اعلام اسرائيلي: السفير العمادي يصل غزة الثلاثاء المقبل..

غزة: انتحار شاب شنقا

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

الرئيس التركي أردوغان يستقبل اسماعيل هنية في قصر "وحيد الدين" بإسطنبول

شاهد.. أول مهرجان غنائي بغزة يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

سفارتنا بالقاهرة تصدر تنويهاً مهماً للطلبة الدراسين في جامعات مصر

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: اسرائيل توصي بعدم التصعيد وضغوط مصرية قطرية على حماس وهذا ما تريده الحركة ..

وفاة مواطنين من يطا وحلحول متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا

2201824181518895

الجامعة العربية تتجاهل طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ

860x484

موقع عبري : ترتيبات لعقد لقاء بين نتنياهو وابن زايد

الصحة: وفاة مواطن من العروب متأثراً بإصابته بفيروس كورونا