برشلونة يُعيد تنشيط خيار ضم لاوتارو مارتينيز

وكالات / سما /

يستعد نادي برشلونة لإعادة فتح باب المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي، وذلك من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، صاحب الـ22 ربيعاً.

وكان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بنتيجة 8/2، وهو ما دفع المسؤولين للتحرك نحو ضم لاعبين من الطراز الرفيع، مقابل التخلي عن الأسماء التي انتهت صلاحيتها.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة يستعد لفتح ملف لاوتارو مارتينيز مجدداً، علماً أن المحادثات بين النادي الكتالوني وإنتر ميلان، توقفت في شهر يونيو الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وأضافت، أن رونالد كومان يريد التعاقد مع ممفيس ديباي، لتقوية خط الهجوم، ولكن لاوتارو مارتينيز هو الأولوية بالنسبة للنادي الكتالوني، نظراً لصغر سنه، وتفاهمه مع ليونيل ميسي في الخط الأمامي.

وأشارت، إلى أن برشلونة سيُحاول إقناع إنتر ميلان بتخفيض قيمة لاوتارو مارتينيز، من خلال إدراج جونيور فيربو أو أرتورو فيدال في هذه الصفقة، مع العلم أن النادي الإيطالي يريد 100 مليون يورو في نجمه.