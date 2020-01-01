فيديو... ناشطة سعودية تهنئ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والأخير يرد

وكالات / سما /

نشرت مغردة سعودية ناشطة على موقع "تويتر" مقطع فيديو هنأت فيه أفيخاي أدرعي، المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في عيد ميلاده، واصفةً إياه بأنه يدعو إلى التسامح والتعايش.

وقالت سعاد الشمري في مقطع فيديو نشرته على حسابها بمنصة "تويتر"، مساء أمس السبت: "مرحباً من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي، المغرد الجميل الذي دائماً يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح".

وأضافت متحدثة عن أدرعي بأنه "يبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو مناسبة وطنية، ويملك حساباً جميلاً. حساب يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته التي يجب أن يكون بها".

وتابعت الشمري قائلة: "بمناسبة عيد ميلاده حابَّة أقول لك: كل عام وأنت بخير، وأتمنى أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديدة تكون سنة سلام على شعبَينا وعلى جميع شعوب المنطقة".

من جهته أعاد أفيخاي أدرعي نشر فيديو الشمري على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، رادّاً بتعليق كتب فيه: "شكراً جزيلاً للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي.. أنت مَثَل وقدوة لكثيرين".