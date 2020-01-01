  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم التعسفي

الأحد 23 أغسطس 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.

وأوضح المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن الأسرى المضربين هم: الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر جنوب جنين، وهو مضرب لليوم 28 على التوالي، ويعاني من نقص في الوزن وصداع وآلام في المفاصل وإعياء شديد، والأسير محمد وهدان من رنتيس شمال رام الله مضرب لليوم 19 على التوالي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وموسى زهران من دير أبو مشعل شمال رام الله، مضرب لليوم 17 على التوالي، وعبد الرحمن شعيبات من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم الرابع.

وقال عبد ربه إن هناك مطالبات مستمرة من قبل الهيئة لإنهاء مأساة الاعتقال الاداري، وسوء المعاملة والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى، إضافة إلى أن هذه الإضرابات هي بمثابة صرخة في وجه هذا الاعتقال، ومطالبة واضحة لإنهاء مأساة التعسف بحقهم.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب إسنادا ودعما جماهيريا للمضربين عن الطعام، من خلال حملات المناصرة الإعلامية والقانونية والجماهيرية، ومطالبة المؤسسات الدولية والمعنية بقضايا حقوق الإنسان بأخذ مسؤولياتها في الانتصار ضد الاعتقال الإداري.

#أسرى

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية

اعلام اسرائيلي: السفير العمادي يصل غزة الثلاثاء المقبل..

غزة: انتحار شاب شنقا

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

من هو يوسي كوهين (العبري) عراب التطبيع؟

الرئيس التركي أردوغان يستقبل اسماعيل هنية في قصر "وحيد الدين" بإسطنبول

شاهد.. أول مهرجان غنائي بغزة يلقى انتقادات لاذعة بغضون ساعات

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: اسرائيل توصي بعدم التصعيد وضغوط مصرية قطرية على حماس وهذا ما تريده الحركة ..

وفاة مواطنين من يطا وحلحول متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا

2201824181518895

الجامعة العربية تتجاهل طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ

860x484

موقع عبري : ترتيبات لعقد لقاء بين نتنياهو وابن زايد

الصحة: وفاة مواطن من العروب متأثراً بإصابته بفيروس كورونا