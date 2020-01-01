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بهذه الأوصاف اللاذعة تحدثت شقيقة ترامب الكبرى عن الرئيس الأمريكي الـ45

الأحد 23 أغسطس 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بهذه الأوصاف اللاذعة تحدثت شقيقة ترامب الكبرى عن الرئيس الأمريكي الـ45


وكالات

وصفت الأخت الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماريان ترامب باري، شقيقها بالقاسي، وبأنه رجل بلا مبادئ وكاذب.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تسجيلات لمحادثات هاتفية دارت سنة 2018 بين شقيقة الرئيس وابنة أخته ماري ترامب، التي كتبت لاحقا كتابا عن الرئيس، حيث قالت ماريان ترامب باري خلال المكالمة: "تغريداته اللعينة وأكاذيبه، يا إلهي!... تغييره المستمر لمواقفه، وسوء الإعداد والأكاذيب. اللعنة! إنه ينادي بالمفاهيم الأساسية، لكن ماذا يفعلون بهؤلاء الأطفال التعساء على الحدود".

كما أعربت ماريان خلال المكالمة الهاتفية التي نشرت "واشنطن بوست" مقتطفات منها، عن أسفها لأن "ترامب لا يقرأ شيئا على الإطلاق"، في إشارة إلى التقارير التي تصله من مختلف الوزارات.

تجدر الإشارة إلى أن ابنة أخت ترامب، وهي طبيبة متخصصة في الطب النفسي، أصدرت كتابا بعنوان "كثيرا جدا ويبقى غير كاف: كيف أنشأت عائلتي أخطر رجل في العالم"، وقالت فيه إن ترامب، وهو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، منذ سن مبكرة أظهر استعدادا لخداع الآخرين وجرهم لمصلحته الخاصة.

وقد قررت المحكمة في البداية حظر نشر الكتاب، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار في وقت لاحق.

#ترامب #شقيقة #امريكا

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