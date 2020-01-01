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استمرار الخلافات .. إلغاء الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال

الأحد 23 أغسطس 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الخلافات .. إلغاء الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

 ألغت حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، اجتماعها الذي كان مقررًا صباح اليوم الأحد، بسبب خلافات بين الليكود وأزرق - أبيض، بشأن ملف الميزانية العامة.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن في حال لم تتم تسوية الأزمة بينهما بشأن الميزانية، حتى منتصف ليلة الغد، فسيتم حل الكنيست تلقائيًا.

وسيدعو حزب ميرتس، حزب أزرق - أبيض إلى التصويت غدًا الاثنين، على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، بدعم 61 عضوا لتولي رئيس المعارضة يائير لابيد لرئاسة الوزراء، الأمر الذي يسمح بتشكيل حكومة جديدة دون انتخابات.

وبالرغم من هذه الخلافات، رجحت جهات من الحزبين بأنه سيتم إجراء مفاوضات اليوم، لمحاولة منع حل الكنيست وتبكير الانتخابات.

وقال مسؤول من الليكود، إن الحزب وافق على ابداء المرونة حيال مسألة الميزانية والتوصل إلى حل وسط فيما يخص أنظمة الحكومة، غير أن حزب أزرق - أبيض لم يرد بعد على هذا الموقف المستجد.

فيما قال مصدر من حزب أزرق - أبيض، إنهم لم يتلقوا أي اقتراح للتسوية.

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