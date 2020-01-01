رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الأحد، تأكيد الرئيس محمود عباس على أهمية الاجماع في رفض "صفقة القرن" والتطبيع، وضرورة تطبيق مبادرة السلام العربية. كما تناولت استمرار الفعاليات الرافضة للتطبيع مع اسرائيل عربيا واسلاميا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم أساسات منزله في سلوان ويخطر بهدم بنايتين سكنيتين بواد الحمص

الرئيس يؤكد أهمية الاجماع في رفض "صفقة القرن "والتطبيع وتطبيق مبادرة السلام العربية

فعاليات رفض التطبيع الإماراتي مع إسرائيل تتواصل عربيا وإسلاميا

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق: لبنان يواصل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني

ثلاث وفيات بكورونا وتسجيل 311 إصابة جديدة

8 وفيات بكورونا في إسرائيل

عمان: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 محلية

منصور: مجلس الأمن يبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية خلال جلسته الشهرية الثلاثاء المقبل

سفارتنا بالقاهرة: على الطلبة الدارسين بالجامعات المصرية والمتواجدين خارجها ضرورة إرسال بياناتهم

المعارضة الإسرائيلية تقدم اقتراحا للإطاحة بنتنياهو دون الحاجة لحل "الكنيست"

الخارجية تعلن عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت

"الأيام":

"كورونا": تسجيل 5 وفيات و311 إصابة جديدة و68 حالة تعافٍ

بومبيو يزور إسرائيل والإمارات غدًا وبعد غد كوشنير وبيركوفيتش يزوران المنطقة مطلع أيلول

أردوغان يؤكد للرئيس دعم تركـيـا للموقـف الفلسطيني

أبو الغيط للرئيس: مبادرة السلام العربية هي الخطة الأساس لدى العرب لتحقيق السلام

قوات الاحتلال والمستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات ضد المواطنين في عدة محافظات

العـمـادي يصــل الـثـلاثــاء للـقـاء مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين

"حمـاس" لا تكتفي بضمان المنحة القطرية وتصـر على تلبية إسرائيـل لبقـيـة المطالـب

الأردن: 44 إصـابـة جـديـدة بـ"كورونا" منها 29 محلية

مجلس الأمن يبحث التطورات بالأراضي الفلسطينية الثلاثاء المقبل

المعارضـة الإسرائيلية تـقـدم "اقـتراحـا" للإطاحـة بنتنياهو مـن رئاسة الحكومة

بيت لاهيا: انتحار شاب شنقًا

"كـورونـا" في العالـم: أكـثر من 800 ألف وفـاة والإصابات تـقـترب مـن 24 مليونـاً

الشرطة الإسرائيلية تغير مسار تظاهرة مناهضـة لنتنياهـو فـي الـقـدس الغربية

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة اسرائيلية جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعترف

صافرات الإنذار تدوي في "غلاف غزة" و25 حــريقـا جـراء البالونـات الحـارقـة

"القدس":

3 وفيات و 311 اصابة بكورونا في الضفة

جيش ومستوطنو الاحتلال يصعدون اعتداءاتهم في القدس والخليل ونابلس وغزة

الرئيس يبحث مع اردوغان وأبو الغيط آخر مستجدات القضية وجهود المصالحة

مصادر لـ"القدس": اسرائيل تراوغ الفصائل ومساع لزيادة نسبة رواتب موظفي غزة من المنحة القطرية

بلدية القدس تصدر عطار لبناء 5300 وحدة استيطانية جنوب المدينة

وفد حماس برئاسة هنية يلتقي الرئيس التركي

مظاهرة للتجمع في الناصرة ضد اتفاق الإمارات واسرائيل

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