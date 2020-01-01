الشرطة الإسرائيلية تعتقل 30 متظاهرًا ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، 30 متظاهرًا بعد أعمال شغب وعنف بين مؤيدين ومعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المعارضين لنتنياهو دخلوا في مواجهات مع قوات الشرطة في ساحة باريس بالقدس قرب منزل نتنياهو، وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة.

وأشارت إلى أن الاعتقالات تمت في صفوف مشتبه بهم بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة، فيما اتهم المتظاهرون عناصر الشرطة بممارسة العنف ضدهم.

وتظاهر أكثر من 10 آلاف إسرائيلي قبالة منزل نتنياهو، بينما نظمت مظاهرة أخرى أقل عددًا بمحاذاة منزله الخاص في قيساريا، بالإضافة إلى عدة تظاهرات في أنحاء متفرقة من المدن الإسرائيلية.