أسعار الدواجن والأسماك واللحوم الطازجة

غزة / سما /
جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة في أسواق غزة اليوم الأحد كما يلي:
أسعار اللحوم:
1ك = 36 شيكل
بتلو: 1ك = 40 شيكل
ضاني: 48 شيكل
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 7 – 8 شيكل
دجاج حي: 1ك = 9 شيكل
دجاج صافي: 1ك = 13 شيكل
فخذ: 1ك = 11 شيكل
دبوس: 1ك = 13 شيكل
صدر: 1ك = 20 شيكل
شيش: 1ك = 21 شيكل
جناح: 1ك = 8 شيكل
كبدة: 1ك = 14 شيكل
أسعار الحبش:
صدر: 1ك = 17 شيكل
فخذ أنثى: 12 شيكل
فخذ ذكر: 10 شيكل
جناح: 1ك = 7 شيكل
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 33 شيكل
غزلان 25 – 30 شيكل
سردينة: 13 شيكل
كلماري: 30 – 40 شيكل
طرخونة: 23 شيكل
صرّوص كبير: 45 شيكل
صرّوص صغير: 15شيكل
جمبري: 45 شيكل