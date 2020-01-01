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أسعار الدواجن والأسماك واللحوم الطازجة

الأحد 23 أغسطس 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن والأسماك واللحوم الطازجة


غزة / سما /

جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة في أسواق غزة اليوم الأحد كما يلي:

أسعار اللحوم:

1ك = 36 شيكل

بتلو: 1ك = 40 شيكل

ضاني: 48 شيكل

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 7 – 8 شيكل

دجاج حي: 1ك = 9 شيكل

دجاج صافي: 1ك = 13 شيكل

فخذ: 1ك = 11 شيكل

دبوس: 1ك = 13 شيكل

صدر: 1ك = 20 شيكل

شيش: 1ك = 21 شيكل

جناح: 1ك = 8 شيكل

كبدة: 1ك = 14 شيكل

أسعار الحبش:

صدر: 1ك = 17 شيكل

فخذ أنثى: 12 شيكل

فخذ ذكر: 10 شيكل

جناح: 1ك = 7 شيكل

أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 33 شيكل

غزلان 25 – 30 شيكل

سردينة: 13 شيكل

كلماري: 30 – 40 شيكل

طرخونة: 23 شيكل

صرّوص كبير: 45 شيكل

صرّوص صغير: 15شيكل

جمبري: 45 شيكل

#الدجاج #أسعار الدجاج

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