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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الأحد 23 أغسطس 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الأحد كالتالي:

أسعار الخضروات:

زيتون مدقوق: 1ك = 5 شيكل

بندورة: 1ك = 1 شيكل

خيار حمامات: 5 – 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بصل: 5 – 6 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 5 – 6 شيكل

ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 – 4 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

بنجر : 1ك = 6 شيكل

افوكادو: 1ك = 8 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شيكل

الذرة: 12 كوز = 5 شيكل

أسعار الفواكه:

عنب:1ك = 4 شيكل

و3 – 4 ك = 10 شيكل

التين: 1ك = 5 شيكل

الموز: 1ك = 6 شيكل

تفاح: 1ك = 4 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا تشيلي: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 6 – 7 شيكل

أجاص: 1ك = 4  شيكل

و3ك = 10 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 5 شيكل

سنطروزة: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

خوخ: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

رمان حلو: 1ك = 2.5 شيكل

رمان مر: 1ك = 2 شيكل

#الخضروات

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