أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

جاءت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الأحد كالتالي:
أسعار الخضروات:
زيتون مدقوق: 1ك = 5 شيكل
بندورة: 1ك = 1 شيكل
خيار حمامات: 5 – 6 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شيكل
بصل: 5 – 6 ك = 10 شيكل
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 1ك = 5 – 6 شيكل
ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل
لوبيا: 1ك = 3 – 4 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل
بنجر : 1ك = 6 شيكل
افوكادو: 1ك = 8 شيكل
جزر: 1ك = 2 شيكل
بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شيكل
الذرة: 12 كوز = 5 شيكل
أسعار الفواكه:
عنب:1ك = 4 شيكل
و3 – 4 ك = 10 شيكل
التين: 1ك = 5 شيكل
الموز: 1ك = 6 شيكل
تفاح: 1ك = 4 شيكل
تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل
مانجا تشيلي: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
مانجا مايا: 1ك = 6 – 7 شيكل
أجاص: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
بلح أصفر: 1ك = 5 شيكل
سنطروزة: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
خوخ: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
رمان حلو: 1ك = 2.5 شيكل
رمان مر: 1ك = 2 شيكل