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إصابة شاب واعتقال خمسة آخرين في مخيم الجلزون

الأحد 23 أغسطس 2020 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب واعتقال خمسة آخرين في مخيم الجلزون


رام الله / سما /

 أصيب، اليوم الأحد، شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، فيما اعتقلت القوات خمسة آخرين من المخيم.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال فجر اليوم، اطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة شاب في العشرينيات من عمره بعيار ناري في الفخذ، ونقل الشاب إلى مجمع فلسطين الطبي بعد تقديم الإسعافات الأولية له من قبل فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني في مخيم الجلزون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من المخيم وهم: ناصر مراد الصافي (21 عاما)، ومحمد رائد المصري (16 عاما)، وعمرو محمد السبع (20 عاما)، وسلطان حامد العموري (21 عاما)، وقامت القوات باقتحام المخيم للمرة الثانية صباحًا واعتقلت الشاب محمد سائد المصري (20 عاما).

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