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مئات الالاف من الإسرائيليين في القدس يتظاهرون ضد نتنياهو

السبت 22 أغسطس 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الالاف من الإسرائيليين في القدس يتظاهرون ضد نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

يتظاهر مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في مدينة القدس المحتلة، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه، وفشله في إدارة ازمة كورونا، وسط مطالبات بإسقاطه.

وأفاد صحيفة "معاريف" العبرية بان المتظاهرين الاسرائيليين يحتجون الآن ضد نتنياهو ويغلقون الطرقات بالقدس، في مخالفة لأوامر الشرطة "الإسرائيلية"، فيما يرفع هؤلاء لافتات واعلام ترفض بقاء نتنياهو في الحكم.

ويتظاهر الاسرائيليين منذُ الشهر الماضي، في شوارع مدينة القدس، للمطالبة بتغيير نتنياهو، ومحاسبة زوجته سارة، لارتكباها قضايا فساد، في حين، تعتدي شرطة الاحتلال عليهم بإطلاق قنابل الغاز والصوت، والاعتداء عليهم بالضرب.

#مظاهرات #نتنياهو #تهم فساد

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