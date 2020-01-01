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رويترز: وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل والإمارات

السبت 22 أغسطس 2020 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل والإمارات


واشنطن /سما/

أفادت وكالة رويترز مساء يوم السبت، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعتزم زيارة إسرائيل يوم الاثنين، ومن ثم سيتوجه إلى الإمارات يوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن محادثات بومبيو في إسرائيل ستركز على التطبيع مع الإمارات وقضيتي إيران والصين.

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحدثوا واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

#الامارات #مايك بومبيو #الولايات المتحدة #اسرائيل

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