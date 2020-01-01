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الشرطة تضبط مواد واشتال يشتبه أنها مخدرة في طوباس

السبت 22 أغسطس 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط مواد واشتال يشتبه أنها مخدرة في طوباس


طوباس /سما /

 ضبطت الشرطة اليوم، مواد واشتال يشتبه أنها مخدرة في أحد المنازل في طوباس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطـة، بأنه وبناء على معلومة تلقتها المباحث العامة بشرطة المحافظة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات ،حول وجود مواد مخدرة واشتال مزروعة بأحد المنازل بمحافظة طوباس، على الفور تم إصدار مذكرة تفتيش للمنزل وبمساندة الأجهزة الأمنية تم تفتيش المنزل .

وذكرت ، أنه عثر بداخل المنزل على اشتال الماريجوانا عدد(7) مزروعة داخل قوارير يتراوح طولها بين 50 سم إلى 150 سم للشتلة الواحدة، وتم ضبط بذور الماريجوانا المخدرة وبلغ عددها (536) بذرة وعلبة بلاستيك ومرتبان بداخلهما مادة خضراء مجففه يشتبه أنها عرانيص الماريجوانا المخدرة بلغ وزنها (338،1) غرام ومادة مجففة يشتبه أنها مادة الماريجوانا المخدرة بلغ وزنها (22،9) غرام وضبط كيس سماد عضوي يستخدم لزراعة الاشتال المخدرة و(15) دفتر اوتومان وأدوات أخرى تستخدم في التعاطي .

وأكدت، توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .

#الشرطة #مخدرات #طوباس

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