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الخارجية: 229 حالة وفاة و5002 إصابة و1851حالة تعاف في صفوف جالياتنا بالعالم

السبت 22 أغسطس 2020 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 229 حالة وفاة و5002 إصابة و1851حالة تعاف في صفوف جالياتنا بالعالم


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم بفيروس كورونا إلى 229 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية، دون تسجيل إصابات جديدة لتبقى 5002 وحالات التعافي 1851.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة اليوم بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن عبد الكريم سليم سعيد البرقوني (77 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 70 حالة.

بدوره، أشار فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى عدم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف الجالية هذا اليوم ليستقر العدد عند 72 حالة، إضافة إلى عدم تسجيل اية إصابة ليبقى عدد الاصابات 2797

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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