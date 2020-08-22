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كوشنر ومسؤولون أمريكيين يزورون إسرائيل ودول الخليجية بداية سبتمبر

السبت 22 أغسطس 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر ومسؤولون أمريكيين يزورون إسرائيل ودول الخليجية بداية سبتمبر


القدس المحتلة / سما /

أفاد باراك رافيد، المراسل العسكري لموقع واللا الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن يزور كلا من جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآفي بيركوفيتش، مبعوث البيت الأبيض لعملية السلام، ومسؤولين أخرين، إسرائيل والعديد من دول الخليج، وذلك في الاسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.

وأشار رافيد، إلى أن الزيارة، تهدف لتشجيع المزيد من الدول العربية على السير على خطى الإمارات، وتعزيز اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، خاصة السعودية والبحرين وسلطنة عمان.
 

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