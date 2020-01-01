  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الصحة العالمية" تنصح الأطفال بارتداء الكمامات من سن الـ12 عاما

السبت 22 أغسطس 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية" تنصح الأطفال بارتداء الكمامات من سن الـ12 عاما


جنيف /سما/

أكدت منظمتا الصحة العالمية و"يونيسيف" في وثيقة توجيهية لصناع القرار، ضرورة ارتداء الأطفال من هم فوق 12 عاما، الكمامات في أي مكان يتوجب على البالغين ارتداءها للوقاية من كورونا.

ولم تنصح المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة بشكل عام أن يرتدي الأطفال بين السادسة والـ11 عاما من العمر كمامات، ولكن يجب التفكير فيها في الأماكن ذات معدلات العدوى الكثيفة أو في تجمعات بعينها مثل المدارس.

ولكن الخبراء الدوليين الذين وضعوا مسودة التوجيهات، قالوا إن هناك مواقف سوف "تتعارض فيها الكمامات مع عملية التعلم وسوف يكون لها أثر سلبي على الأنشطة المدرسية المهمة". وفق روسيا اليوم

وجاء في الوثيقة التي نشرت مساء الجمعة أنه يجب عدم إجبار الأطفال الأصغر سنا ارتداء الكمامات، ويرجع ذلك في الأساس إلى أنه لا يمكنهم وضعها وإزالتها بشكل صحيح بأنفسهم.

وقالت مجموعة الخبراء إن الأطفال حتى سن الخمس سنوات يجب أن يكونوا تحت إشراف مستمر إذا ما ارتدوا الكمامات.

وأضاف الخبراء: "يجب الاستماع للأطفال فيما يتعلق بتصوراتهم وأي مخاوف لديهم بشأن ارتداء كمامة".

وجاء أيضا في الوثيقة الإرشادية أن الأقنعة الشفافة توفر حماية أقل من كمامات من القماش المنسوج التي تغطي الفم والأنف.

وبحسب البيانات العالمية، فإن ما بين 1 إلى 7 بالمئة تقريبا من كل مصابي كورونا هم أطفال وشباب دون الثامنة عشر عاما.

وهناك دراسات متضاربة بشأن ما إذا كان الأطفال المصابون يحملون فيروس كورونا بنسبة أقل أو أكثر أو متساوية مقارنة بالبالغين.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #الاطفال

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها

صحيفة: هكذا سترد المقاومة حال تنفيذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة ..

عقيلة الرئيس الراحل ياسر عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن الإساءة للإمارات الحبيبة

كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!

المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسقوطه داخل حدود القطاع

موقع اسرائيلي: الجميع ينتظر تحولاً هذه الليلة بقضية توقف إدخال الوقود الى قطاع غزة..!

الصحة: وفاة مواطنة ومواطن في مستشفى هوغو تشافيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا

3

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

تقرير: مخطط الضم لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية وسيتم تطبيقه بصمت وبالتدريج