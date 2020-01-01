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محافظ جنين يطلق فعالية "كوم حجار وباقة ازهار"

السبت 22 أغسطس 2020 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يطلق فعالية "كوم حجار وباقة ازهار"


جنين / سما /

  أطلق محافظ جنين أكرم الرجوب وأعضاء مبادرة "شباب السيباط، اليوم السبت، فعالية "كوم حجار وباقة ازهار".

وجرى خلال الفعالية زراعة الأشتال والازهار في قوارير وأحواض زراعية في ساحة وازقة حي السيباط، من أجل الحفاظ على المعالم التاريخية في جنين .

وثمن الرجوب دور أعضاء المبادرة على أنشطتهم الدائمة، مؤكداً الاهتمام بهذا الإرث الثقافي والحضاري والذي يدل على الانتماء والتمسك بالوطن.

وقالت عضو المبادرة نعمة زقزوق: إن الفعالية تهدف الى اعادة احياء منطقة السيباط واعادة الروح لها كمنطقة تراثية حضارية.

وبينت أن المبادة تنوي تنفيذ أنشطة أخرى خلال المرحلة القادمة لإحياء معالم مدينة جنين، وجلب الناس للبلدة القديمة.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب

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