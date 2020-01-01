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الاردن: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 محلية

السبت 22 أغسطس 2020 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 29 محلية


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم السبت، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 29 محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الأردن إلى 1576 منذ بدء الجائحة.

وأضاف أن الإصابات توزّعت كالتي: اصابتين في معبر العمري، و13 من فنادق الحجر الصحي (1 من قطر، 2 عمان، 1 السعودية، 2 من تركيا، 7 من الولايات المتحدة)، و28 محلية في العاصمة منهم 25 مخالطين لحالات مؤكدة و3 تحت الاستقصاء، وإصابة في المفرق وهي لموظف يعمل على حدود جابر.

وأشار إلى تسجيل 6 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1285 حالة وبقي تحت العلاج 291 حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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