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تحويل أسير من جنين للاعتقال الإداري

السبت 22 أغسطس 2020 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل أسير من جنين للاعتقال الإداري


رام الله / سما /

 حولت سلطات الاحتلال الأسير عبد الله عفيف زكارنة (52 عاماً) من مدينة جنين للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأفادت زوجته الناشطة النسوية عبير زكارنة، أن الاحتلال رفض طلب المحامي بالإفراج عن زوجها الذي اعتقل من منزله دون تهمة أو سبب وبعد نقله لسجن "عوفر"، سلمته المخابرات قرار تحويله للاعتقال الاداري دون توجيه أي تهم له.

الجدير ذكره أن زكارنة، وخلال الانتفاضتين، تعرض للمطاردة والاعتقال مرات عدة بين إداري وحكم، كان آخرها فجر تاريخ 9/ 7/ 2020، عندما اقتحمت قوات الاحتلال منزله في مدينة جنين.

#سلطات الاحتلال #اسير #الاعتقال الاداري

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