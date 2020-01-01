نيابة غزة تحقق في بث فيديو أُغنية "هابطة تحث على الفجور"

غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة بث فيديو لأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن كلماتٍ هابطة، وحثًا على الفجور، وإخلالاً بالحياء العام والأخلاق والنظام العام.

وكلّفت النيابة العامة، بحسب بيان لها، إدارة المباحث العامة باستدعاء كافة القائمين على إنتاج الفيديو والمشاركين فيه، وتدوين أقوالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق الأُصول.

وتباشر النيابة العامة هذه الإجراءات انطلاقًا من صلاحياتها القانونية ومسؤولياتها عن الدعوى الجزائية بهدف الحفاظ على النظام والآداب العامة، واحترام أحكام القانون وعدم تجاوزها.