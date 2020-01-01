  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نيابة غزة تحقق في بث فيديو أُغنية "هابطة تحث على الفجور"

السبت 22 أغسطس 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة غزة تحقق في بث فيديو أُغنية "هابطة تحث على الفجور"


غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة بث فيديو لأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن كلماتٍ هابطة، وحثًا على الفجور، وإخلالاً بالحياء العام والأخلاق والنظام العام.

وكلّفت النيابة العامة، بحسب بيان لها، إدارة المباحث العامة باستدعاء كافة القائمين على إنتاج الفيديو والمشاركين فيه، وتدوين أقوالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق الأُصول.

وتباشر النيابة العامة هذه الإجراءات انطلاقًا من صلاحياتها القانونية ومسؤولياتها عن الدعوى الجزائية بهدف الحفاظ على النظام والآداب العامة، واحترام أحكام القانون وعدم تجاوزها.

#غزة #النيابة العامة #اغنية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها

صحيفة: هكذا سترد المقاومة حال تنفيذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة ..

عقيلة الرئيس الراحل ياسر عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن الإساءة للإمارات الحبيبة

المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

جيش الاحتلال يزعم: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الغلاف

الأخبار الرئيسية

كوشنر ومسؤولون أمريكيين يزورون إسرائيل ودول الخليجية بداية سبتمبر

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسقوطه داخل حدود القطاع

موقع اسرائيلي: الجميع ينتظر تحولاً هذه الليلة بقضية توقف إدخال الوقود الى قطاع غزة..!

الصحة: وفاة مواطنة ومواطن في مستشفى هوغو تشافيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا

3

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...