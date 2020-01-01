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التنمية الاجتماعية: صرف دفعة جديدة من مبادرة عيلة واحدة يوم غد الاحد

السبت 22 أغسطس 2020 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية: صرف دفعة جديدة من مبادرة عيلة واحدة يوم غد الاحد


غزة / سما /

اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بالتنسيق مع اللجنة القائمة على مبادرة (عيلة واحدة)، اليوم السبت، عن صرف دفعة جديدة من مبادرة عيلة واحدة يوم غد الاحد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها ستصرف دفعة جديدة من التبرعات التي تبرع بها موظفو الحكومة من مستحقاتهم لصالح الاسر الفقيرة والمحتاجة وذلك بناء على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، و بالتنسيق مع اللجنة القائمة على مبادرة (عيلة واحدة).

وأشارت الوزارة الى أن الصرف سيكون من بنك البريد بدء من يوم الاحد الموافق ٢٣ اغسطس ٢٠٢٠، وذلك بحسب كشف الاسماء الذي تم اعتماده من وزارة التنمية الاجتماعية، وسيتم ابلاغ الاسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.

#التنمية الاجتماعية #مبادرة عيلة واحدة #الاسر الفقيرة #غزة

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