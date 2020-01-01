موقع اسرائيلي: الجميع ينتظر تحولاً هذه الليلة بقضية توقف إدخال الوقود الى قطاع غزة..!

القدس المحتلة / سما /

قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: "بعد توقف إدخال الوقود، وتقليص ساعات الكهرباء في قطاع غزة، فإن الجميع ينتظر حدوث تحول في القضية، هذه الليلة".

واضاف المراسل العسكري لـ "واللا": أنه حسب مصادري في قطاع غزة، فإن متوسط وصل التيار الكهربائي أصبح أقل من 4 ساعات في اليوم.

ونوه الى أن جزء من محطات التوليد توقف تماما عن العمل، نتيجة النقص الحاد في الوقود، بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم.

وتابع بوخبوط: حسب هذه المصادر لا يوجد وقود حتى من مصر، وهذا يدل على أن شئ ما يطبخ من وراء الكواليس.