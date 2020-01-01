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حماس تدعو الى عزل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال

السبت 22 أغسطس 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو الى عزل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال


غزة / سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "إن حركته تقدر كل المواقف الرسمية والشعبية الرافضة لمسار التطبيع واتفاق الإمارات مع الاحتلال، والتي كان أخرها سحب عدد من الادباء والشعراء العرب مشاركتهم في مسابقات إماراتية".

وعدّ قاسم خلال حديثه صحفي، هذه الخطوة "تعبيرا عن الضمير الجمعي للأمة العربية، الذي ما زال يعتبر فلسطين قضيته المركزية، والاحتلال العدو المركزي للأمة".

وأضاف أن هذا يؤكد عزلة الجهات التي تحاول التطبيع مع الاحتلال، وأن كل جماهير الأمة بكل فئاتها تقف ضد هذا المسار وتصطف إلى جانب شعبنا ونضاله المشروع ضد الاحتلال.

وطالب بضرورة عزل الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال باعتبارهم منعزلين عن الأمة ولا يسيرون وفق مصالحها العليا، مشيرا إلى أن سلوك المطبعين ضد الأمن القومي العربي.

ودعا قاسم إلى مزيدٍ من الخطوات للضغط على الأطراف التي تذهب للتطبيع كي توقف هذا المسار المُضر بالشعب الفلسطيني الفلسطيني ومصالح الأمة العربية.

#حماس #التطبيع #اسرائيل

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