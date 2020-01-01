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مسؤول إسرائيلي يتحدث عن "فتح سفارة" وانضمام العراق لاتفاقيات التطبيع..!

السبت 22 أغسطس 2020 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يتحدث عن "فتح سفارة" وانضمام العراق لاتفاقيات التطبيع..!


القدس المحتلة / سما /

 قال المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، إن "اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات هدفها فقط السلام"، مشيراً إلى "فتح سفارة افتراضية لبلاده في العراق الذي يعاني من التدخلات الخارجية".

وأوضح كعبية، في تصريحات مع شبكة "روداو" العراقية الكردية، أن "اتفاق السلام بين الإمارات واسرائيل هي نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط"، معربا عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.

وأكد المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، أن بلاده "فتحت سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي"، لافتا إلى أن العراق يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية ولا سيما من قبل "الميليشيات وإيران".

#الخارجية الاسرائيلية #العراق #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل

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