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اقتراح إسرائيلي لاستبدال رئيس الحكومة دون حل "الكنيست"

السبت 22 أغسطس 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتراح إسرائيلي لاستبدال رئيس الحكومة دون حل "الكنيست"


القدس المحتلة / سما /

دعت النائبة تمار زاندبرغ من ميرتس حزب "كاحول لفان" إلى دعم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، الذي ستقدمه المعارضة الى الكنيست بعد غدٍ الإثنين، بهدف تنحية رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ومنع إجراء جولة رابعة من الانتخابات.
 
وجاء في بيان أصدرته زاندبرغ أنه توجد فرصة لتشكيل حكومة أخرى اثناء دورة الكنيست الحالية، من خلال تقديم الاقتراح المسمى حجب الثقة البناء- الذي ينص على إمكانية تأليف المعارضة حكومة بديلة.
 
أفادت إذاعة "كان" العبرية، أنه إذا ما صوت واحد وستون نائبًا لصالح حجب الثقة البناء فسيتم استبدال رئيس الحكومة دون حل الكنيست. وفي إطار الاقتراح يجب تسمية رئيس وزراء ورئيس وزراء بالتناوب.

#نتنياهو #غانتس #الحكومة الاسرائيلية #الانتخابات الاسرائيلية

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