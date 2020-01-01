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العراق يتجاوز حاجز الـ200 ألف إصابة بكورونا

السبت 22 أغسطس 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يتجاوز حاجز الـ200 ألف إصابة بكورونا


بغداد /سما/

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز بذلك حاجز الـ200 ألف إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 20459 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1413947 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 70 حالة وفاة و2947 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 143393 حالة، والإصابات 201050 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 6353 وفاة.

#العراق #فيروس كورونا

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