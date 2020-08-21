مسؤول قطري يرد "بطريقة خاصة" على مقال الأمير تركي الفيصل الأخير!

الدوحة/وكالات/

ردّ مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية القطرية على المقال الأخير لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، رد بنشر مجموعة من الصور.

وأعاد المسؤول في الخارجية القطرية على حسابه في "تويتر"، نشر مقطع من نص مقال سابق، انتقد فيه الفيصل قطر، ووردت في آخره عبارة تقول "كل ذلك وأيديهم في أيادي القيادات الإسرائيلية".

وأرفق الرميحي، مدير المكتب، الاقتباس بمجموعة من الصور تجمع الأمير تركي الفيصل بشخصيات إسرائيلية، من بينها وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني.

وعلاوة على الإقتباس الذي أعاد نشره، اكتفى مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية في تعليقه بالقول، إن مقالة تركي الفيصل في صحيفة الشرق الأوسط "مليئة بالأكاذيب". RT