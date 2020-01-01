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المباحث العامة بغزة تكشف تزوير "أوراق أرض" بقيمة 12 ألف دينار

السبت 22 أغسطس 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث العامة بغزة تكشف تزوير "أوراق أرض" بقيمة 12 ألف دينار


غزة / سما /

كشفت المباحث العامة في قطاع غزة، اليوم السبت، قضية تزوير أوراق "تنازل عن أرض" زراعية في بلدة بيت حانون شرق محافظة شمال غزة بقيمة 12 ألف دينار أردني.

وأكد الرائد يوسف شبات، رئيس قسم مباحث بيت حانون، أن تكليفاً ورد من النيابة العامة، حول دخول مجهول لمستشفى بيت حانون- وقيامه بتبصيم المواطنة (أ. ع- 56 عاماً) من سكان البلدة على أوراق تنازل عن أملاكها، وهي قطعة أرض مساحتها 600 متر شرق بيت حانون".

وأوضح شبات: أنه وبعد إجراء واسع للتحريات، وقع الاشتباه على حفيد المشتكية المدعو (م. ع- 22عاماً) من سكان عزبة بيت حانون، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة.

وأشار رئيس قسم مباحث بيت حانون إلى أنه تم ضبط قطعة قماش بحوزته، عليها حبر أزرق، قام باستخدامها في عملة تبصيم المشتكية.

وأكد أن تم إحالة ملف القضية والمشتبه به والمضبوطات إلى مفتش التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

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