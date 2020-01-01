  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في واد الحمص شمال شرق بيت لحم

السبت 22 أغسطس 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم بنايتين سكنيتين في واد الحمص شمال شرق بيت لحم


بيت لحم / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بهدم بنايتين سكنيتين، في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن كل بناية تتكون من تسوية، وطابق تقدر مساحته بـ200 متر مربع، تعود ملكية إحداهما للمواطن أيمن ربايعة وتقع بالقرب من قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، والأخرى للمواطن محمد عميرة، وتقع بمحاذاة قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أقدمت قبل عام على هدم عشرات المساكن في منطقة واد الحمص، في إطار سياسة التهجير والاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.

#هدم منازل #بيت لحم #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها

صحيفة: هكذا سترد المقاومة حال تنفيذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة ..

عقيلة الرئيس الراحل ياسر عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن الإساءة للإمارات الحبيبة

كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!

المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

رويترز: الوسطاء يبذلون جهودا مضاعفة لمنع التصعيد.. والهدوء لن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب

الأخبار الرئيسية

3

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

تقرير: مخطط الضم لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية وسيتم تطبيقه بصمت وبالتدريج

5f40df9f42360473a127dabb

الإعلام الإسرائيلي ينشر "تسجيلا مسربا" لمحادثة بين عباس والسيسي بخصوص الإمارات .. و"فتح" توضح!

وزيرة الصحة : 3 وفيات وتسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية