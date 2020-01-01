  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منصور: مجلس الأمن يبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية في جلسته الشهرية الثلاثاء المقبل

السبت 22 أغسطس 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: مجلس الأمن يبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية في جلسته الشهرية الثلاثاء المقبل


نيويورك /سما/

 قال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسته الشهرية في 24 آب/ أغسطس الجاري، وتتضمن مداخلة لمنسق الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الجزء الثاني من المؤتمر الدولي السابع حول القدس، سيعقد في 27 آب/ أغسطس الجاري، وسيتحدث فيه وزير شؤون القدس فادي الهدمي، حيث سيتناول الأوضاع في المدينة المحتلة، وإجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي ضدها وضد اهلها كما سيتركز على اوضاع فئتي المرأة والشباب، وما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات من قبل الاحتلال.

وأضاف منصور ان بعثة فلسطين، ترسل أسبوعيا رسائل إلى مجلس الأمن تتعلق بالجرائم الإسرائيلية، ضد شعبنا، مبينا أن الرسائل تتحول لوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، حيث يتم تراكم جمع المعلومات.

#مجلس الامن #الامم المتحدة #فلسطين #رياض منصور #ملادينوف

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد زيارة السفير العمادي الى قطاع غزة.. والهدف منها

صحيفة: هكذا سترد المقاومة حال تنفيذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة ..

عقيلة الرئيس الراحل ياسر عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن الإساءة للإمارات الحبيبة

كان الإسرائيلية: القيادة الجنوبية حددت ثلاثة احتمالات للوضع في قطاع غزة..!

المباحث العامة بغزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح..

جيش الاحتلال يطالب بمغادرة المزارعين القريبين من السياج الحدودي بغزة

رويترز: الوسطاء يبذلون جهودا مضاعفة لمنع التصعيد.. والهدوء لن يتحقق إلا إذا استجابت إسرائيل للمطالب

الأخبار الرئيسية

3

كاتب إسرائيلي يطالب باستهداف المدنيين وحرق حقول قطاع غزة...

تقرير: مخطط الضم لم يرفع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية وسيتم تطبيقه بصمت وبالتدريج

5f40df9f42360473a127dabb

الإعلام الإسرائيلي ينشر "تسجيلا مسربا" لمحادثة بين عباس والسيسي بخصوص الإمارات .. و"فتح" توضح!

وزيرة الصحة : 3 وفيات وتسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصادر : إسرائيل تراوغ الفصائل ومساعٍ لزيادة نسبة صرف رواتب غزة من المنحة القطرية