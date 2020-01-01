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الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من أبو الغيط... اليك تفاصيله

السبت 22 أغسطس 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من أبو الغيط... اليك تفاصيله


رام الله / سما /

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا، من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس، على آخر المداولات التي تمت مع الدول العربية، وأدت الى إصدار بيان يعكس الإجماع العربي بمركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورفض "صفقة القرن"، وإنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لمبادرة السلام العربية، قبل إقامة أية علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وأشار أبو الغيط، إلى أن الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في 9 أيلول/ سبتمبر، سيكون برئاسة دولة فلسطين.

من جانبه شكر الرئيس، الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده لتحقيق الإجماع العربي، مؤكدا أهمية هذا الإجماع في رفض "صفقة القرن"، والتمسك بمبادرة السلام، ورفض التطبيع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

#الرئيس عباس #الجامعة العربية #احمد ابو الغيط

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